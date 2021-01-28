Верховна Рада в четвер, 28 січня, ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки» (БЕБ) – новий центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Документ підтримали 242 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Свої голоси за цей закон, зокрема, віддали 201 депутат правлячої фракції «Слуга народу», 17 депутатів групи «Довіра» і 16 депутатів опозиційної фракції «Голос».

Передбачається, що новий орган об'єднає в собі всі підрозділи по боротьбі з економічними підрозділами всіх правоохоронних органів, і більше уваги приділятиме аналітичній роботі, що дозволить знизити тиск на бізнес і поліпшити інвестклімат в Україні.

Як пише «Економічна правда», Бюро економічної безпеки буде єдиним правоохоронним органом, який розслідуватиме економічні злочини, крім тих, які розслідує НАБУ. Це означає, що зі створенням БЕБ зникне не лише податкова міліція, але й економічні підрозділи в Національній поліції та Службі безпеки України.

Загалом на БЕБ планують покласти повноваження розслідувати ухилення від сплати податків, але крім цього ще низку злочинів, пов’язаних з економікою та фінансами.

У БЕБі працюватимуть детективи, які проводитимуть не лише збір аналітичної інформації про, наприклад, ухилення від сплати податків, але й вестимуть оперативно-розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами.

Загалом у БЕБ планують працевлаштувати 4 тисячі працівників – як у центральний апарат, так і в регіональні відділення.

Очолюватиме бюро директор, відібраний на відкритому конкурсі Його призначатиме уряд, за поданням прем'єр-міністра.

Раніше схвалення законопроєкту про БЕБ у першому читанні викликало негативну реакцію у бізнесу.

«Положеннями проекту Закону №3087-д пропонується внести зміни до низки законів, замінивши словосполучення “податкова міліція” на “Бюро економічної безпеки України”, що призведе просто до зміни назви органу”, – розповідала координаторка податкового комітету Європейської бізнес асоціації Наталія Артемчук.

Там також критикують ідею переведення на службу до нового бюро колишніх працівників податкової міліції без проведення перевірки на доброчесність.

«Обурює велика чисельність штату нового правоохоронного органу, наділеного правами використання спеціальних засобів, у тому числі, вогнепальної зброї працівниками БЕБ, які мають спеціальні звання. Це може бути використано з метою тиску на бізнес та продовження сумнозвісних традицій з “маски-шоу”», – заявляли у Європейській бізнес асоціації.