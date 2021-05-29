Бюро економічної безпеки почне працювати з 25 вересня 2021 року. Водночас наступного дня, 26 вересня, припинить існування Державна фіскальна служба, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника. За його словами, наступного дня після цього ДФС припинить існування.

«25 вересня – це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування», – сказав голова ДФС на прес-брифінгу в п'ятницю, 28 травня.

Мельник уточнив, що відомство, яке він очолює, вже перебуває у процесі ліквідації. При цьому він підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови нового органу.

«Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямі», – зазначив Мельник.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки – це правоохоронний орган, основна діяльність якої – розслідування економічних злочинів. Після того, як бюро розпочне роботу, податкову міліцію, разом з економічними підрозділями поліції та Служби безпеки України ліквідують. У БЕБ працюватимуть детективи, які проводитимуть не лише збір аналітичної інформації про, наприклад, ухилення від сплати податків, але й вестимуть оперативно-розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами. Штат нового правоохоронного органу налічуватиме близько 4 тис. працівників.

Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання у БЕБ, не може становити менше від 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року (на 1 січня 2021 року такий мінімум 2270 грн). Найвище звання в Бюро – генерал-полковник: скільки прожиткових мінімумів становитиме зарплата – поки що невідомо.

Координувати БЕБ буде Кабінет міністрів. Директора Бюро призначатиме уряд за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входитимуть три представники від РНБО, три від Верховної Ради, і три – від уряду. Термін перебування на посаді – 5 років, не більше двох термінів поспіль.

У 2021 році на фінансування Бюро заклали 587 млн грн. При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, Рада розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свій висновок.

Створення БЕБ – частина міжнародних зобов’язань України, а також одна з вимог Меморандуму з МВФ і Європейським Союзом.

Верховна Рада ухвалила закон про Бюро економічної безпеки 28 січня. 22 березня документ підписав президент.