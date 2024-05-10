Олександр Музиченко стане шостим заступником голови Закарпатської ОДА Віктора Микити

Уряд погодив призначення Олександра Музиченка заступником голови Закарпатської ОДА. Про це 10 травня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено призначення Музиченка Олександра Григоровича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації», - написав Тарас Мельничук у Telegram.

Полковнику Олександру Музиченку – 50 років. Він є уродженцем Чернівців, а освіту здобув в Одеському інституті сухопутних військ. У 2020-2023 роках очолював Закарпатський обласний ТЦК та СП, а до того працював начальником мобілізаційного відділу Івано-Франківського обласного військового комісаріату оперативного командування «Захід».

Після призначення Олександр Музиченко стане шостим заступником голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.