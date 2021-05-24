Недобудована казарма ЗСУ у Маріуполі

Колишнього начальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України підозрюють у розтраті на суму понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм в Маріуполі, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, колишній посадовець у 2018 році не перевірив фактичні обсяги виконаних робіт під час будівництва чотирьох казарм у Маріуполі. Він безпідставно прийняв і підписав офіційні документи, що стали підставою для оплати завищених обсягів підрядних робіт, які фактично підприємства-підрядники не виконували. Таким чином, колишній військовослужбовець допустив розтрату бюджетних коштів у сумі понад 11 млн грн.

Йому повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 21 травня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до семи років в’язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових в катастрофі військового літака Іл-76 14 червня 2014 року.