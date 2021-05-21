Кримінальне провадження проти генерала Віктора Назарова закрито

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до семи років в’язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових в катастрофі військового літака Іл-76 14 червня 2014 року. Про це повідомила прес-служба Верхового суду у своєму Telegram.

«21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова В. М. складу кримінального правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Судді, після вивчення всіх доказів, дійшли до висновку, що Назаров не мав можливості запобігти теракту бойовиків, які збили український літак.

«Рішення суду касаційної інстанції мотивовано тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров В. М. мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, є неправильним», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба Верховного суду повідомила, що раніше постановлені судові рішення проти Назарова скасовано. Кримінальне провадження проти генерала закрито у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Катастрофа Іл-76 під Луганськом

У ніч проти 14 червня 2014 року військовий літак Іл-76 при заході на посадку в Луганському аеропорту був збитий проросійськими бойовиками. На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Усі вони загинули. Літак мав доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків «ЛНР» і російських військових.

Прокуратура стверджувала, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров звинувачення на свою адресу відкидав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено «маніпулювання інформацією», а в показаннях свідків у суді були «припущення» і «інформація, інтерпретована на свій розсуд».

11 грудня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Назарову. Генерал назвав рішення «дурнуватим» і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.