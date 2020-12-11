Віктор Назаров продовжує не визнавати вину в справі про збиття Іл-76 в червні 2014 року

Дніпровський апеляційний суд виніс рішення у справі генерала ЗСУ Віктора Назарова, якого звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків. А саме до збиття терористами літака Іл-76 та смерті 49 військовослужбовців.

У грудні 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді розпочався тривалий судовий процес. Вирок з’явився у березні 2017 року. Генерала засудили до семи років в’язниці. Назаров не погодився і, залишаючись на свободі, оскаржував рішення в апеляції.

Тепер вирок набув законної сили і наступного тижня поліція вже може взятися за його виконання, а саме відправити Назарова за ґрати, пише «Судовий репортер».

Разом з тим сам генерал Назаров провини не визнав і збирається подавати касацію.

Щокажуть рідні загиблих про вирок суду

Як розповіла сестра десантника Іллі Гайдука з Кривого Рогу, який загинув унаслідок збиття літака, Іляна Гайдук, рідні загиблих покладають провину за трагедію не тільки на терористів, а й на українське командування, яке їх туди послало, проігнорувавши розвіддані про загрозу. Утім, вона припустила, що рішення могло б бути іншим, якби обвинувачений поводився в суді інакше.

«Генерал Назаров не вибачився, і в цьому його немудрість. Насправді, якби він вибачився з самого початку, якби ми бачили краплі каяття, то ставлення було б іншим і, можливо, й вирок був би іншим», – сказала вона в коментарі «Радіо Свобода».

Реакція генерала Віктора Назарова на рішення суду

На завершальному засіданні в суді генерал Віктор Назаров заявив, що не визнає своєї провини і подаватиме на касацію.

«Я це рішення не визнаю. Усі докази ми виклали в апеляційних скаргах, на жоден з них ми не почули мотивованого рішення, чому їх не прийняли. Я не боюся подальшої боротьби, не збираюсь складати свою зброю захисту», – сказав у суді Віктор Назаров.

Чому Назарова не взяли під варту прямо в суді

Після оголошення повного тексту вироку, справу спрямують до суду першої інстанції, який протягом 3-х днів зробить подання до поліції на виконання, пояснив адвокат родин загиблих Віталій Погосян.

Скільки років тривав суд над Віктором Назаровим

Розгляд справи в судах – Павлоградському міськрайонному та Дніпровському апеляційному – тривав 5 років. Зокрема, майже два роки чекали на повторну військову експертизу, на якій наполягав захист Назарова й він сам.

У березні 2017 року Павлоградський міськрайонний суд засудив Назарова до семи років в’язниці. На цей вирок він подав апеляцію, яку програв 11 грудня 2020 року. До слова, перед вироком суду першої інстанції Назаров також не визнав своєї провини.

Чи судить Україна за збитий літак бойовиків

З 2017 року в судах Дніпра триває заочний процес над бойовиками, які збили літак. Дії керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева українські правоохоронці кваліфікували як терористичний акт.

Окрім того, на розгляді в Європейському суді з прав людини перебуває спільна скарга родичів загиблих екіпажу Іл-76, подана українською Гельсінською групою з прав людини. Відповідачами мають виступити Україна та Росія.

Як і коли збили літак Іл-76 в Луганському аеропорту

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав на землю за межами аеропорту на відстані 5-8 км на схід від Луганська. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. 32 з них були з Дніпропетровської області. Усі 49 військових загинули.

Хто і чому відправив військових в Луганський аеропорт

На початку червня 2014 року з початком війни на Сході країни українські військові втрачали контроль над аеропортом Луганська і саме летовище фактично перебувало в облозі бойовиків. Захоплення терористами аеропорту різко змінювало співвідношення сил. Тому утримання Луганського аеропорту стало стратегічним завданням.

11 червня 2014 року на території штабу АТО в селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області військовослужбовці штабу АТО під керівництвом Віктора Назарова розробили Замисел застосування сил та засобів Збройних Сил України та інших військових формувань щодо прикриття військового кордону. Того ж дня Замисел підписав керівник АТО Віктор Муженко.

Йшлося про посилення дислокованої в аеропорту Луганська тактичної групи «Славутич. Планували перевезти додаткові сили і засоби повітряним транспортом.

В ніч з 13 на 14 червня 2014 року з Дніпропетровська до аеропорту Луганська з військовослужбовцями та майном збиралися летіти три літаки ІЛ-76 з десятихвилинним інтервалом в режимі радіомовчання, з вимкненими аеронавігаційними вогнями. Знеструмлену злітну смугу мали підсвічувати фарами автомобіля.

Територія аеропорту обстрілювалася. Але як пригадував пілот одного з літаків, генерал Черепенько особисто його запевнив, що літакам буде забезпечено прикриття. 14 червня о 00:30 першому з трьох літаків вдалося приземлитись, другий збили бойовики, а екіпаж третього літака після цього отримав наказ летіти в аеродром Мелітополя Запорізької області.

Чи знало військове керівництво про можливі загрози для української армії

Військове керівництво знало, що політ на аеродром Луганська буде здійснюватися, в тому числі, над територією противника.

З’ясувалося, що вдень і ввечері 13 червня 2014 року співробітники штабу Антитерористичного центру при СБУ передавали до штабу АТО інформацію, що дві групи бойовиків вирушили до Луганського аеропорту, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами і мають намір збивати всі літаки при посадці чи зльоті. Інформацію співробітники СБУ зафіксували під час прослуховування телефонної розмови учасників терористичної організації. Інформацію включили до довідок з оперативної обстановки в районі проведення АТО станом на 16 і 20 годину 13 червня 2014 року.

сам Назаров наполягав, що 13 червня 2014 року ніхто не повідомляв йому про групи бойовиків поблизу Луганського аеропорту. Свідки в суді спростували слова Назарова.