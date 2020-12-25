Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову, якого раніше два суди засудили до семи років ув’язнення за службове недбальство в справі катастрофи літака Іл-76 і загибелі 49 військових. Інформацію про зупинення виконання вироку підтвердив адвокат майора Михайло Турик у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, захист Віктора Назарова вніс касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

За даними з Єдиного реєстру судових рішень, касаційна скарга до Касаційного кримінального суду надійшла 21 грудня, а 23 грудня суд зупинив виконання рішення першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу в касаційному порядку.

Як повідомляв ZAXID.NET, 11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до семи років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі 49 українських військових у 2014 році. Він залишив рішення Павлоградського райсуду області, ухвалене в березні 2017 року, без змін. Віктор Назаров тоді не визнав провини і заявив, що подаватиме на касацію.

Російські бойовики збили літак Іл-76, на борту якого перебували 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу, 14 червня 2014 року. Всі, хто перебував на літаку, загинули. Назарова звинувачують у тому, що він відправив військових до Луганська, знаючи про те, що там вже перебувають дві групи бойовиків.

Судовий процес над Віктором Назаровим триває з 2015 року.