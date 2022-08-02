Михайло Хміль був народним депутатом України у двох скликаннях

Колишній нардеп зі Львова Михайло Хміль продав на аукціоні комплект своїх регалій народного депутата України VII та VIII скликань. Виручені гроші Хміль планує передати на потреби ЗСУ.

Як повідомила газета «Високий замок», Михайло Хміль продав футляри Верховної Ради України, два посвідчення народного депутата України та два депутатські значки на електронному аукціоні eBay у Німеччині. Депутатські регалії купила за 1000 євро німецька лікарка. Виручені від аукціону кошти пан Михайло передасть львівській волонтерській організації «Львівський Лицар» для потреб війська.

«Ці речі мені дорогі, адже вони були при мені у дні Революції Гідності, у сесійному залі, коли ми демонтовували режим Януковича. Але розумію, що нині — не час для сентиментів. Тому найкраще застосування своїх „депутатських артефактів“ бачу у їхньому продажі», – пояснив своє рішення Михайло Хміль.

Хміль продав на аукціоні комплект своїх регалій народного депутата України

За його словами, на аукціон подали близько двадцяти запитів.

«Але знайшлася одна учасниця, яка заплатила одразу тисячу євро. До речі, я з нею знайомий, але наразі не можу розголошувати її ім'я. Це німецька лікарка, вона час від часу приїжджає до Львова читати лекції у нашому медуніверситеті», – розповів Хміль.

Нагадаємо, Михайло Хміль двічі був депутатом ВРУ: у 2012 році його обрали нардепом від партії «Батьківщина», а в 2014-му він пройшов до парламенту від «Фронту змін».