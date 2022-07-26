Мистецький аукціон вдруге провели у Львівському мистецькому центрі

У Львові відбувся другий благодійний мистецький аукціон, на якому збирали гроші для українських військових. На продаж виставили лоти з бойовими трофеями та творами сучасних митців. Вдалося зібрати 180 тис. грн, за які планують купити дрон, джерела живлення, відремонтувати 10 машин і обладнання для ЗСУ.

На аукціон «Артефакти війни», що відбувся 25 липня у Львівському муніципальному мистецькому центрі, виставили військові об’єкти з фронту – уламки снарядів, гільзи, тубуси, бойові трофеї. Найдорожчий мілітарі-лот – тубус від Stinger, яким збили російський вертоліт. Його продали за 34 тис. грн.

Тубус від Stinger продали за 34 тис. грн

Інші лоти – роботи відомих митців Олександра Притули, Ксенії Гладушевської, Ярослава Куща, Sadan Vague, Андрія Блудова, Романа Михайліва, Дениса Шиманського, Романа Бордуна, Bob Basset та Володимира Манжоса.

Найдорожчий арт-лот – Sadan Vague «Сancer», який продали за 50 тис. грн.

Скульптура митця Sadan Vague «Сancer», яку продали за 50 тис. грн

Усього на аукціоні продали 20 лотів. Зібрані 181 100 грн перекажуть на рахунки фонду UAID (БО «Благодійний фонд "Юейд"»), який займається забезпеченням військових на передовій. Ці гроші підуть на купівлю дрону, джерел живлення, ремонт 10 машин і обладнання для ЗСУ.