Львівський муніципальний мистецький центр провів благодійний аукціон бойових трофеїв та творів мистецтва «Історія в об’єктах». Там розігрували предмети, які привезли з територій бойових дій, – уламки граду, тубус РПГ, каски, гільзи та інші трофеї, які воїни ЗСУ здобули на війні. Під час аукціону зібрали 205 510 грн.

Загалом було виставлено 13 лотів. Серед воєнних трофеїв найбільшу суму (30 тис. грн) віддали за тубус РПГ. Його стартовою ціною була 6 тис. грн.

Найдорожчим мистецьким лотом, який продали на аукціоні, була робота Сергія Петрова, українського художника і співзасновника художньої студії Bobbasset з Харкова, який через війну переїхав до Львова. Його лот продали за 55 тис. грн при стартовій ціні 1000$ (29 542 грн).

Виручені кошти – 205 510 грн – скерують у благодійний фонд UAID для закупівлі необхідних речей на передову: тепловізорів, дронів, оптики, броні, медикаментів та транспортних засобів для ЗСУ.