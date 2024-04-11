Ковельський міськрайонний суд виніс вирок колишньому поліцейському за вбивство 40-річного сусіда. Під час вечері нетверезий правоохоронець вистрелив у чоловіка – від вогнепального поранення потерпілий помер у лікарні. За скоєне обвинувачений проведе 11 років у тюрмі.

Як повідомила 11 квітня прокуратура Волинської області, подія сталася вночі 25 лютого 2023 року у багатоповерхівці на вулиці Заводській у Ковелі. 40-річний поліцейський вечеряв у квартирі з сусідом, який напередодні допоміг йому відремонтувати автомобіль. Із невідомих причин правоохоронець вистрелив із табельного пістолета «Макарова» у груди знайомого. Потерпілого із вогнепальним пораненням госпіталізували до реанімації, однак через декілька днів він помер.

Після вчинення злочину обвинуваченого звільнили з лав поліції. Також з його дому вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав і зберігав.

Ковельський міськрайонний суд визнав екс-поліцейсього винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні з боєприпасами (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 263 ККУ) й призначив йому покарання – 11 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.