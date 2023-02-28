Чоловік поранив сусіда в одній з квартир п'ятиповерхівки

У Ковелі затримали правоохоронця, який з вогнепальної зброї підстрелив сусіда. Інцидент стався вночі. Наразі невідомо, чому чоловік скоїв злочин, деталі справи з'ясовують працівники Державного бюро розслідувань. Правоохоронця вже звільнили з роботи.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, інцидент стався у ніч з 24 на 25 лютого в Ковелі. «До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Ковелі з вогнепальної зброї поранено чоловіка. Як з'ясували, стріляв працівник правоохоронного органу. Пораненим виявився його сусід», – повідомляє Тетяна Муравель.

Справу розслідують працівники ДБР за ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство). У прес-службі поліції Волині уточнюють, що правоохоронця затримали. Також його вже звільнили з посади. Більше деталей слідство наразі не повідомляє.

У матеріалі каналу «Аверс» йдеться, що в момент скоєння злочину обвинувачений був поза службою. Одна з мешканок будинку розповіла, що того дня потерпілий ремонтував авто правоохоронця, а ввечері вони були разом у квартирі обвинуваченого. В якийсь момент пролунав крик.

Про потерпілого відомо, що його госпіталізували в Ковельську центральну районну лікарню. Наразі він перебуває у реанімації.