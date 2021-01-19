Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тис. доларів «продавав» посаду в Офісі президента Про це пише прес-служба бюро у вівторок, 19 січня.

За даними слідства, чоловік запевняв, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу президента. Як зазначає Офіс генпрокурора, під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги будуть коштувати від 100 до 300 тис. доларів в залежності від посади. Пізніше оцінив обрану посаду в 200 тис. доларів.

Його затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів. Імені підозрюваного правоохоронці не повідомляють.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справа попередньо кваліфікована за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.