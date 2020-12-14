Зловмисники в інтернеті виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня цього року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

«Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – повідомила кіберполіція в понеділок, 14 грудня.

За словами правоохоронців, на сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот. Таким чином, після виконання цих дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, а й передають персональні дані аферистам.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;

якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку;

у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронні органи.

Нагадаємо, що деякі категорії фізичних осіб-підприємців, а також наймані працівники, робота яких була зупинена чи обмежена в період карантину, справді можуть отримати вісім тисяч гривень матеріальної допомоги, однак таку заявку можна подати лише у додатку чи на сайті «Дія», які розробило і підтримує Міністерство цифрової трансформації.