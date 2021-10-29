Колишній співробітник Служби безпеки України у п'ятницю, 29 жовтня, зізнався детективам Держбюро розслідувань (ДБР) у вбивстві чоловіка, який нібито намагався його вербувати на вчинення терактів у Києві. Про це повідомили у ДБР у п’ятницю, 29 жовтня.

У відомстві розповіли, що колишній правоохоронець прийшов до установи та розповів, що до нього звернувся знайомий та просив допомогти з організацією терористичних актів.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва у ніч з 28 на 29 жовтня. Після відмови знайомий спробував ліквідувати екс-співробітника СБУ. У результаті бійки він завдав ножового поранення «вербувальнику».

Колишній правоохоронець стверджує, що відразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, і він пішов до ДБР.

За результатами оперативного виїзду на місце можливої події, виявилось, що колишній правоохоронець говорив правду щодо вбивства.

Наразі його передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві.

Водночас поліція Києва зазначає, що чоловік завдав загиблому 47 ножових поранень, і подія сталася не у готелі, а в хостелі на вулиці Жилянській. Про смерть чоловіка повідомила адміністратор хостелу.

Поліція запевняє, що затримала правопорушника — ним виявився громадянин України, 1973 року народження.

«Попередньо встановлено, що вночі між ним стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс удари ножем товаришу та втік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень. У ході оперативно-розшукових заходів спільно із співробітниками Державного бюро розслідувань ми затримали ймовірного підозрюваного протягом години неподалік від місця скоєння злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – громадянин України, 1973 року народження», – йдеться у повідомленні.

Сайт «Бабель» з посиланням на свої джерела в ДБР запевняє, що мова йде про ту саму подію.