Затриманого звинувачують в тероризмі та державній зраді

Контррозвідники Служби безпеки України викрили й затримали у Вінницькій області агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який пройшов навчання у російських найманців на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 21 жовтня.

У відомстві розповіли, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР» і брав участь у збройному протистоянні зі ЗСУ на Донбасі.

Він також пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганської області під керівництвом колишнього співробітника ФСБ із позивним «Дикий».

«За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань», – повідомляється на сайті СБУ.

У рамках кримінального провадження слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за ч.1 ст.111 (державна зрада) і ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялось раніше, російські спецслужби збільшують свою агентурну мережу в Україні: ФСБ відправляє в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі.