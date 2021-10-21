Затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії, повідомляється на сайті СБУ.

За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої «4 окремої мотострілецької бригади ЛНР», де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Встановлено, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.