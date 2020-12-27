Додон опублікував фотографію зі своєю родиною у Москві, неподалік Кремля

Колишній президент Молдови Ігор Додон наступного дня після інавгурації нової президентки Молдови Маї Санду, яка відбулася 24 грудня одразу поїхав до Росії. Про це він написав у своєму Facebook, пише видання «Бабель».

Як повідомляється, Додон опублікував фотографію зі своєю родиною у Москві, неподалік Кремля.

Також він повідомив, що мав кілька зустрічей у рамках «робочого візиту». Разом з ним до Росії прилетіли очільниця парламенту Зінаїда Гречаний, віцеспікер парламенту Влад Бетринче, голова Гагаузької автономії у Молдові Ірина Влах та мер Кишинева Іон Чебан.

Зазначимо, що 24 грудня обрана президентка Молдови Майя Санду склала присягу президента й офіційно вступила на посаду. Під час церемонії Санду пообіцяла бути «президентом справедливості» та вкотре наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів.

Як інформував ZAXID.NET, у другому турі виборів президента Санду обійшла Додона з розривом у понад 15%. Вона отримала 57,75% голосів, а Додон – 42,25%.

Санду після перемоги заявила про необхідність повного виводу російських військ із території Придністров’я. У Кремлі на це відповіли, що діалог із її попередником Додоном був «значно конструктивнішим».

До слова, тепер уже колишній президент Молдови Ігор Додон, декларуючи чітко проросійський вектор розвитку країни, під час поточних виборів намагався щосили зіграти на поляризації суспільства. Проте через низку як внутрішніх, так і суто зовнішніх причин йому не вдалося переконати молдован ще раз обрати його президентом.

Відомий своїми корупційними скандалами політик також викликав невдоволення у Кремлі оскільки не зумів провести в парламенті ідею федералізації країни, яка за задумом РФ мала б вирішити територіальні проблеми в регіоні. Внаслідок невдалої зовнішньої політики Додон розсварився не лише з Україною, але й з Румунією.