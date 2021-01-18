Башенка звільнили влітку 2020 року, після того як він вступив у публічний конфлікт із чемпіонкою Європейських ігор

Комісія з етики Міжнародного союзу велосипедистів дискваліфікувала на 9 місяців колишнього президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка за хамську поведінку щодо чемпіонки Європейських ігор Ганни Соловей. Про це повідомляється на сайті UCI.

Башенку на 9 місяців заборонили займатися будь-якою діяльністю, повʼязаною із велоспортом. Зараз він не обіймає ніякої посади, але якщо Башенко вирішить повернутися у спорт, йому доведеться відбути дискваліфікацію.

Рішення діє протягом 10 років.

Як інформував ZAXID.NET, Федерація велоспорту звільнила президента Башенка влітку 2020 року, після того як він вступив у публічний конфлікт із чемпіонкою Європейських ігор Ганною Соловей. Дисциплінарне розслідування було розпочато у вересні, але Башенко не відповідав на виклики.

Тоді Соловей обурилася тим, що Федерація привітала з перемогою не її, а голову Київської міської федерації велоспорту. Спортсменка заявила, що він не має ніякого відношення до перемоги, після чого Башенко почав їй погрожувати виключенням з національної збірної.