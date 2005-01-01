Екс-викладача Дрогобицького педуніверситету оштрафували на ₴12,7 тис. за хабар

Викладач кафедри математики Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Михайло Бакан має сплатити штраф у розмірі 12,7 тис. грн за вимагання хабара. Такий вирок виніс Дрогобицький районний суд у грудні 2017 року.

Як йдеться у вироку суду, у липні 2014 року Михайло Бакан зустрівся із матір'ю абітурієнта. Їй його порадили знайомі як «провідного спеціаліста, який може проконсультувати стосовно вступу до університету». Як потім засвідчила жінка у суді, «він постійно натякав на хабар за вступ сина в цей ВНЗ. З розмови вона зрозуміла, що Михайло Бакан вже протягом тривалого часу працює в ДДПУ та неодноразово вирішував людям такого роду питання та постійно говорив, що «простих абітурієнтів» можуть «задвинути» і він може вплинути на рішення комісії у випадку надання хабара в розмірі 6000 грн».

Жінка звернулась до поліції із заявою про вимагання хабара. Та, попередньо домовившись із обвинуваченим про зустріч, принесла в конверті 6 тис. грн міченими купюрами.

Таким чином Михайла Бакана звинуватили у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 ККУ («зловживання впливом»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 12,75 тис. грн до 25,5 тис. грн або ж позбавлення волі на термін від двох до семи років.

Сам Михайло Бакан визнав свою вину лише частково, заявивши в суді, що брав гроші лише за консультацію, але не збирався їх передавати будь-кому з приймальної комісії, оскільки це жодним чином не вплинуло б на вступ абітурієнта.

Відтак суд визнав його винним та призначив мінімальне покарання, передбачене цією статтею, тобто 12,75 тис. грн. штрафу.

Як сказав ZAXID.NET проректор ДДПУ Володимир Шаран, одразу ж після скандалу із затриманням на хабарі Михайло Бакан звільнився з університету.