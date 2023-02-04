СБУ затримала зрадника, який надавав росіянам важливу інформацію військового призначення

Контррозвідка Служби безпеки України викрила глибоко законспірованого агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в Одесі. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України в південних областях.

За інформацією СБУ, особливу увагу агент звертав на перебіг міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також він намагався відслідковувати надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

«Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали поплічника агресора», – сказано в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. Також СБУ стверджує, що чоловік займався контрабандою відповідної продукції з Росії, через що й потрапив у поле зору російської спецслужби.

«Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління фсб по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора. Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні «звіти» під час особистих зустрічей в РФ. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму», – повідомила СБУ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки України повідомили жителю Одещини підозру в державній зраді. Станом на ранок суботи, 4 лютого, коли СБУ опублікувала інформацію про затримання агента, запобіжний захід йому ще не обрали