42-річний Денис Добуш, який повідомив, що мерія Нового Роздолу замінована

42-річний мешканець Нового Роздолу проведе у в'язниці п'ять років за неправдиве повідомлення про замінування міської ради. Засуджений чоловік – військовий у відставці Денис Добуш. Рік тому чоловік отримав поранення у Попасній і був звільнений через стан здоров'я. Як відомо з оприлюдненого вироку Миколаївського суду, у лютому Добуш анонімно повідомив про вибухівку у міськраді, бо був злий на працівників мерії, які поводилися із ним зухвало.

14 лютого невідомий чоловік у нетверезому стані задзвонив до поліції і повідомив, що готується вибух у приміщенні мерії Нового Роздолу. Поліція, вибухотехніки з кінологами обстежили будівлю і жодних підозрілих речей не виявили. За гарячими слідами правоохоронці затримали псевдомінера. Ним виявився місцевий мешканець, колишній військовий Денис Добуш.

Засідання у цій справі відбулося 22 травня. Обвинувачений Добуш свою вину повністю визнав і розповів, що того дня був розгніваний на працівників мерії.

«Розповів, що впродовж 2022 року перебував військовослужбовцем та у складі ЗС України виконував різні бойові завдання. 17.04.2022 його було поранено у населеному пункті Попасна Луганської області, діагноз: мінно-вибухова травма, ЗЧМТ, струс головного мозку, акубаротравма, вогнепальне осколкове наскрізне поранення нижньої третини лівого стегна», – йдеться у вироку Миколаївського суду.

Денис Добуш на суді розповів, що після поранення став більш дратівливим.

«14 лютого [Денис Добуш] прийшов задля отримання соціальної допомоги як пораненому військовослужбовцю, однак, на його думку, з ним поводилися зухвало, неналежним чином, що призвело до його обурення. Таким чином обвинувачений і здійснив виклик про замінування міської ради на лінію «102», – йдеться у матеріалах справи.

У вересні минулого року Дениса Добуша через стан здоров'я звільнили у відставку, також виключили із списків особового складу військової частини та всіх видів забезпечення.

При призначенні Денису Добушу покарання, суд врахував, що він кілька місяців тому, у січні був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тож суддя Миколаївського районного суду Андрій Головатий визнав Дениса Добуша винним і призначив йому п'ять років і один місяць ув'язнення.

Якщо Денис Добуш не подасть апеляцію, то цей вирок набере чинності 20 липня, до цього дня засуджений буде перебувати під домашнім арештом.