Чоловік, який повідомив про замінування мерії, був п'яний

Поліція затримала 42-річного мешканця Нового Роздолу, який у вівторок, 14 лютого, повідомив про замінування міської ради. Чоловіка затримали по гарячих слідах, за неправдиве повідомлення йому загрожує шість років ув'язнення.

Близько 17:00 до поліції Нового Роздолу надійшло анонімне повідомлення про те, що мерія замінована. На місце виїхали десятки правоохоронців: вибухотехніки, кінологи, оперативники. З будівлі мерії евакуювали усіх працівників та відвідувачів.

«Під час обстеження вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було. Вже невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 42-річний мешканець Нового Роздолу», – повідомили у поліції.

Як відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, затриманий був у стані алкогольного сп'яніння, раніше 42-річний чоловік не був засуджений та проблем із законом не мав. Все ж поліція затримала зловмисника та відкрила на нього кримінальне провадження. За неправдиве повідомлення про замінування та загрозу безпеці громадян, мешканцю Нового Роздолу загрожує шість років ув'язнення.