У Рівному 55-річну жінку судитимуть за фейкове «замінування» ліцею у Квасилові. Поліції жінка пояснила, що вирішила зателефонувати на 102, коли перебувала у стані сп'яніння. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Інцидент стався ще 28 жовтня, але про результати розслідування щодо цього випадку стало відомо у середу, 28 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. «55-річна жінка, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечний характер своїх дій, з власного мобільного телефону зателефонувала на гарячу спецлінію 102 та повідомила завідомо неправдиву інформацію про мінування приміщення Квасилівського професійного ліцею», – йдеться у повідомленні.

Ніякої вибухівки на місці не знайшли. Згодом правоохоронці встановили особу жінки. За її словами, про мінування вона повідомила перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали передали до суду. Жінці інкримінують порушення ч.2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Їй загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.