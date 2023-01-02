Анонім повідомив, що мерія замінована. Усіх працівників евакуйовують з приміщення

У понеділок, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Львівської міськради, що розташована за адресою пл. Ринок, 1. Усіх працівників евакуйовують, на місці працює поліція та спецслужби.

Про замінування мерії, повідомив міський голова Андрій Садовий. «Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію», – повідомив мер у Telegram о 13:32.

На місце вже прибули відповідні служби, які проводять огляд приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних пристроїв. Додамо, оскільки сьогодні, 2 січня, – робочий день, з приміщення міської Ратуші на час перевірки евакуйовують усіх працівників.