Екскерівника підрозділу Львівського ветуніверситету викрили у недбалості на 10 млн грн
Посадовець продав 770 тонн сої за суттєво заниженою ціною
Поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому керівнику структурного підрозділу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького у службовій недбалості зі збитками на майже 10 млн грн. За версією слідства, 50-річний посадовець продав 770 тонн сої за ціною, суттєво нижчою від ринкової.
Як повідомили у середу, 25 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, посадовець, який займався вирощуванням сільськогосподарської продукції на землях навчального закладу та реалізацією урожаю, збув фермерському господарству 770 тонн вирощеної сої за ціною у кілька разів нижчою від ринкової та без оформлення договору купівлі-продажу.
У результаті такої оборудки було завдано збитків на майже 10 млн грн.
Експосадовцю повідомили підозру у службовій недбалості
Тепер вже колишньому виконувачу обов’язків керівника структурного підрозділу університету повідомили підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній посадовець Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.
Нагадаємо, у вересні 2024 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Львівського національного університету природокористування, який розташований у місті Дубляни біля Львова. Цей виш приєднали до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького.
Днями СБУ та поліція повідомили про підозру ще двом посадовцям ветуніверситету – в. о. ректора та начальнику відділу державних закупівель. Їм інкримінують розтрату 2 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання та багатофункціональної оргтехніки.