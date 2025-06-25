Експосадовця викрили на службовій недбалості, що спричинила 10 млн грн збитків

Поліцейські повідомили про підозру тепер вже колишньому керівнику структурного підрозділу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького у службовій недбалості зі збитками на майже 10 млн грн. За версією слідства, 50-річний посадовець продав 770 тонн сої за ціною, суттєво нижчою від ринкової.

Як повідомили у середу, 25 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, посадовець, який займався вирощуванням сільськогосподарської продукції на землях навчального закладу та реалізацією урожаю, збув фермерському господарству 770 тонн вирощеної сої за ціною у кілька разів нижчою від ринкової та без оформлення договору купівлі-продажу.

У результаті такої оборудки було завдано збитків на майже 10 млн грн.

Експосадовцю повідомили підозру у службовій недбалості

Тепер вже колишньому виконувачу обов’язків керівника структурного підрозділу університету повідомили підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній посадовець Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

Нагадаємо, у вересні 2024 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Львівського національного університету природокористування, який розташований у місті Дубляни біля Львова. Цей виш приєднали до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького.

Днями СБУ та поліція повідомили про підозру ще двом посадовцям ветуніверситету – в. о. ректора та начальнику відділу державних закупівель. Їм інкримінують розтрату 2 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання та багатофункціональної оргтехніки.