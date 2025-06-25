Обвинувачена в корупції Наталія Остапкович повністю заперечує свою вину

Луцький міськрайонний суд виніс вирок колишній начальниці управління транспорту та звʼязку Волинської ОДА Наталії Остапкович за хабарництво. Обвинувачена вимагала у підприємця 1500 доларів за визначення його переможцем у конкурсі на перевезення пасажирів. За скоєне посадовиці призначили 5 років тюрми та позбавили 5-го рангу держслужбовиці.

Як йдеться у вироку від 23 червня, у грудні 2020 року начальниця управління транспорту та звʼязку Волинської ОДА Наталія Остапкович домовилася із місцевим ФОПом, що за 1500 доларів хабаря визначить його переможцем конкурсу на перевезення пасажирів автобусного маршруту «Луцьк – Висоцьк». Затримали посадовицю 10 березня 2021 року, коли вона отримувала обумовлену суму в підʼїді свого будинку.

Під час судового розгляду справи Наталія Остапкович своєї вини не визнала. Посадовиця стверджувала, що вся справа сфабрикована, а хабар вона ніколи не вимагала та не отримувала.

Суддя Анатолій Марчук визнав Наталію Остапкович винною за ч.3 ст.368 КК України (вимагання та прийняття неправомірної вигоди службовою особою) та призначив 5 років позбавлення волі з позбавленням 5-го рангу держслужбовця у межах категорії «Б». Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за даними інформаційного агенства «Волинські новини», волинські перевізники неодноразово викривали неправомірні дії з боку колишньої чиновниці ОДА Наталії Остапкович, через що навіть у 2017 році пікетували будівлю облдержадміністрації.

Під час візиту президента Володимира Зеленського в Ковель у жовтні 2020 року місцеві перевізники поскаржилися йому на упереджене ставлення обвинуваченої, оскільки, за їхніми словами, найкращі маршрути вона віддавала людям за винагороду. Тоді президент пообіцяв вивчити це питання.