Лише після нового врожаю ціни на томати і перець знизяться

Українців продовжують шокувати ціни на овочі. Одними з найдорожчих зараз є томати і перці. Як пояснюють експерти, ціни на ранні овочі щороку підвищуються навесні, проте зараз це посилює кілька чинників: бойові дії в регіонах, які постачали томати і перець, і складність імпорту.

За даними оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», станом на 20 березня, кілограм перцю коштує від 110 грн до 160 грн, а от ціна помідорів коливається від 85 грн до 230 грн. Роздрібна вартість ще більша, чи не найдорожчі ціни на таку продукцію в супермаркетах. До прикладу, у відомих мережах супермаркетів вартість одного кілограма помідорів становить від 100 до 230 грн за кілограм. А от за кілограм перцю потрібно заплатити від 170 до 260 грн.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET експерт аграрного ринку Іван Стефанишин, через бойові дії Україна недоотримала приблизно 30-40% комерційної продукції.

Здебільшого Україну томатами і перцем забезпечував південь України, зокрема Херсон. Також масово ці овочі вирощували на Харківщині та Дніпропетровщині. Саме в цих регіонах є сприятливі умови. А от, до прикладу, на заході України для цього потрібно задіювати більше ресурсів.

«Перша причина – це бойові дії. Тепличне господарство має бути розташоване в зоні, де достатньо сонця, щоб собівартість продукції була невисока. А от Захід України – не має сприятливих умов для тепличного господарства. Адже тут потрібні додаткові витрати, температурний режим не той. Друга причина – проблеми з доставкою продукції з-за кордону, це дуже складно, відповідно і вища ціна», – пояснює експерт аграрного ринку Іван Стефанишин.

В основному, за словами експерта, Україна ввозить помідори та перець із Туреччини. Загалом ця країна забезпечує Україну тепличними культурами на 85%.

«Внаслідок того, що в Туреччині стався землетрус, то уряд країни ухвалив рішення обмежити експорт томатів до 14 квітня. Тобто кількість надходжень буде обмежена і через це ціна не буде падати. Єдиним гравцем, який буде на цьому ринку – це наші тепличні господарства. Але основні розташовані в зоні бойових дій або поруч, деякі припинили свою діяльність», – каже експерт аграрного ринку.

Все ж дефіциту овочів, як запевняє Іван Стефанишин, не буде. Натоміть ціна залишатиметься високою. Щоправда, вартість може трішки знизитися через вихід на ринок українських тепличних господарств, що продовжують працювати попри війну. Також наприкінці травня на риноку чекають продукцію із Закарпаття. Все ж, як наголошує експерт, ціна на томати і перець знизиться лише після того, як Україна збере новий врожай у серпні.