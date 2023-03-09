Посадовця затримали на гарячому під час передачі грошей

У Львові затримали на хабарі експерта державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці». Він вимагав від підприємця 42 тис. грн за довідку.

«За даними слідства, службовець вимагав та отримав від приватного підприємця 42 тис. грн за видачу позитивного висновку експертизи, який необхідний суб’єкту господарювання для отримання спеціального дозволу для виконання ним робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів», – повідомила 9 березня Львівська обласна прокуратура.

фото прокуратури

Посадовця затримали за ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання хабара. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 368-4 КК України.