Посадовцям загрожує п'ять років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила чотирьох колишніх керівників КП «Київтранспарксервіс» на тіньових схемах із паркуванням у столиці. За даними слідчих, вони завдали збитків бюджету Києва на понад 23 млн грн. Про це у вівторок, 21 січня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, посадовці протягом 2018-2023 років передавали підконтрольним підприємствам у платне користування майданчики для паркування, які перебували в управлінні КП «Київтранспарксервіс». З кожного паркомісця підприємці мали платити до бюджету певну суму.

«Водночас, проведеними аудитами встановлено, що на майданчиках було облаштовано більше паркомісць, ніж передбачено договором. У тіньовому використанні в середньому знаходилось близько 50% паркомісць. За ці додаткові місця гроші до бюджету не сплачувались», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, керівники комунального підприємства знали про порушення, проте не здійснювали жодних перевірок щодо роботи паркувальних майданчиків та не розривали договори із підприємцями, які працювали з порушеннями.

Такими діями екскерівники КП «Київтранспарксервіс» завдали бюджету Києва збитків на понад 23 млн грн.

Наразі чотирьом колишнім керівникам КП «Київтранспарксервіс» оголосили підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Двом з них підозру оголосили заочно. Підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.