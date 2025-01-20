Мова йде про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020 по червень 2022 року.

Служба безпеки України у понеділок, 20 січня, повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики, через якого бюджет України втратив 24 млн грн. За даними «Української правди», мова йде про Бориса Лебедцова.



Колишнього заступника міністра соціальної політики підозрюють у завданні збитків держбюджету України на понад 24 млн грн. За матеріалами справи, під час повномасштабного вторгнення посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату Міністерства соцполітики.



«Угода була підписана тодішнім заступником міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри», – розповідають в СБУ.

Журналісти «Української правди» з’ясували, що мова йде про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020 року по червень 2022 року.

Фото з Facebook, Борис Лебедцов

Судово-економічна експертиза підтвердила завдання збитків, тому на основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику підозру за службову недбалість. Йому загрожує покарання від 2 до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру у заволодінні коштами селищної громади на Львівщині сину народного депутата України від «Європейської солідарності» Андрія Лопушанського Артуру. У суботу, 18 січня, вдома у сім’ї Лопушанських провели обшуки.