У Дніпрі викрили підпільне-казино

У Дніпрі правоохоронці викрили онлайн-казино, яке належить сину підсанкційного бізнесмена-втікача. Про це у неділю, 19 січня повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, організатори залучили до роботи у підпільному казино понад 120 людей, які вони працювали менеджерами, круп’є та адміністраторами.

«В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що організатори підпільного бізнесу щомісяця заробляли понад 5 млн доларів, а щорічний обіг у казино сягав 50 млн доларів.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також правоохоронці готують клопотання до суду про арешт вилученого майна.

Нагадаємо, 15 січня Офіс генпрокурора повідомив про затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власником якого є росіяни.