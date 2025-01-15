Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власником якого є росіяни. Про це у середу, 15 січня, повідомили у Офісі генерального прокурора та ДБР. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують назву онлайн-казино, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Pin-Up.

Затриманий – державний службовець категорії «А». За даними слідчих, він та голова КРАІЛ, якого правоохоронці затримали наприкінці грудня, протягом тривалого часу не вживали заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в Інтернеті.

Працюючи в Україні, казино, яке має російських власників, збір інформації про клієнтів. Таким чином Росія отримала персональні дані та відомості про місцеперебування клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

«Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії», – йдеться у повідомленні Офісі генерального прокурора.

Затриманому члену КРАІЛ оголосили підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років.

Зазначимо, що 5 січня Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання грального бізнесу (КРАІЛ) і посилення контролю на гральному ринку

Нагадаємо, 30 жовтня Печерський районний суд Києва наклав арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up за запитом ДБР.

5 грудня ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору трьом громадянам Росії – бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену.

18 грудня ДБР та Офіс генпрокурора повідомили про затримання голоси Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у сприянні росіянам. Зазначалося, що низка державних органів проінформувала його про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, однак він навмисно не вживав заходів, аби зупинити роботу казино Pin-Up.

9 січня ДБР повідомило про затримання номінального власника онлайн-казино Pin-Up, реальними бенефіціарами якого є росіяни. За даними LIGA.net, йшлося про власника компанії «Укр Гейм Технолоджі» Ігоря Зотька.