Обшуки провели у народного депутата та його сина

ДБР повідомило про підозру у заволодінні коштами селищної громади на Львівщині сину народного депутата України від «Європейської солідарності» Андрія Лопушанського Артуру. У суботу, 18 січня, вдома у сім’ї Лопушанських провели обшуки. Тим часом представник «ЄС» Олег Синютка заявив про політичний тиск.

Як повідомила пресслужба ДБР, Бюро розслідувань задокументувало схему розкрадання у 2019 році бюджетних коштів тодішньої Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району. Як встановили слідчі, до оборудки причетний син чинного народного депутата України. Внаслідок протиправної діяльності заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

«З вересня до грудня 2019 року син нардепа спільно із службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами громади. Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту “Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії”», – зазначено у повідомленні ДБР.

В повідомленні ДБР не вказують прізвища підозрюваного і його батька. Але за інформацією радника голови Львівської ОВА Олега Радика, мова йде про Артура Лопушанського, сина депутата Верховної Ради України від ЄС Андрія Лопушанського.

Інформацію про обшуки у Лопушанського підтвердив і народний депутат України від «Європейської солідарності» Олег Синютка.

«До нашого колеги Андрія Лопушанського зранку в суботу прийшло ДБР з обшуком у справі шестирічної давнини, де якимось боком фігурує член його родини. Справа була закрита ще у 2020 році за відсутністю складу злочину, але чомусь поновлена місяць тому. Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини Андрія Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту», – написав Олег Синютка у Facebook.

За інформацією Prozorro, тендер на проєкт «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії» від Верхньосиньовидненської селищної ради у 2019 році виграло ТзОВ «Артур». Його директором є Василь Близнак. Розгляд справи щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем досі триває. Обвинуваченими у справі є тодішній голова Верхньосиньовидненської селищної ради Роман Заревич, інженер Андрій Шимків та директор ТзОВ «Артур» Василь Близнак. Наступне засідання Стрийського міськрайонного суду у цій справі призначене на 31 січня.

За даними YouControl, Артур Лопушанський є директором ТОВ «Едем Солар» у Славутичі, яке займається виробництвом електроенергії. Також він вказаний засновником фермерського господарства «Лаяр» у Старому Самборі.

Слідчі провели обшуки вдома у підозрюваного та його батька, а також повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).