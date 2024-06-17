Йдеться про ексспівробітника МОН Андрія Василенка

Колишньому працівнику Міністерства освіти і науки Андрія Василенка, який у Facebook висміяв незалежність України, повідомили про підозру у приниженні національної честі та гідності українців. Про це інформує Київська міська прокуратура у понеділок, 17 червня.

Слідство встановило, що підозрюваний на власній Facebook-сторінці розмістив публікацію із заголовком «Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид». Зокрема, у дописі посадовець зауважував, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав «кидаловом» і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення.

«Таким чином чоловік поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань. На даний час йому повідомлено про підозру», – ідеться у повідомленні.

Як писав раніше ZAXID.NET, йдеться про ексспівробітника МОН Андрія Василенка. Торік у День Незалежності України 24 серпня державний експерт в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки Василенко опублікував допис у якому поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х та похвалив радянську окупацію країн Балтії.

Посадовця звільнили з Міністерства освіти та науки за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після скандальної публікації, зазначили у прокуратурі.

Слідчі повідомили освітянину про підозру за ч. 1 ст. 161 КК України – вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, чи позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.