Усі полюбляють пити каву, але не всі правильно її називають

Замовляючи каву, українці часто плутають міцний напій зі швидкісним поїздом. Як правильно писати назву – «еспресо», «експресо» чи «еспрессо», – зʼясуємо у мовознавців.

Попри те, що ця кава швидкого приготування, тобто експрес, в назві вживається без літери «к». Також в українській мові зникає подвоєння «с», як це є в італійській – espresso.

Українські словники фіксують слово «еспресо» – невідмінюваний іменник середнього роду з наголосом на другу «е».

На сторінці «Мова - ДНК нації» навели приклади правопису й інших кавових напоїв:

капучино (а не «капучіно» або «капуччино»);

лАте (а не «латЕ»);

ристрето (а не «рістрето» чи «ристретто»).

Усі ці слова іншомовного походження й належать до середнього роду.