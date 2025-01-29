В'ячеслав Шутко є власником двох телеканалів і радіостанції

В ефірі цифрового телебачення на Закарпатті з’явився телеканал INFO+ групи компаній «ДВС», що належить колишньому очільнику Мукачівської організації «Партії регіонів» В’ячеславу Шутку. Це перший телеканал за останні 15 років на Закарпатті, який отримав ліцензію від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У презентаційному відео, оприлюдненому 25 січня, видно, як В’ячеслав Шутко запевняє голову Нацради Ольгу Герасим’юк у тому, що майбутній телеканал буде цікавим та привабливим, особливо для гостей Закарпаття. У повідомленні ІNFO+ йдеться, що «контент змінить уявлення про телебачення: мінімум політики, максимум живого спілкування», а глядачі дізнаються більше про закарпатський колорит, традиції та культуру регіону.

Після виходу в ефір, ІNFO+ стане першим за 15 років телеканалом, що отримав ліцензію для мовлення на Закарпатті. Перед цим в регіоні реєстрували канал «Перший кабельний», власником якого теж є В’ячеслав Шутко.

Додамо, що 56-річний політик та бізнесмен В’ячеслав Шутко є уродженцем Донеччини. У 2012-2014 роках очолював Мукачівську міську організацію «Партії регіонів», а в 2019 році балотувався в народні депутати України від партії «Опозиційна платформа – за життя». Окрім телеканалів «Перший кабельний» та ІNFO+, у власності бізнесмена також радіостанція Захід ФМ+.