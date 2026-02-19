Екстрену допомогу надають медики «швидкої»

Коли нам потрібна невідкладна медична допомога, ми викликаємо екстрену службу. Але при написанні цього слова виникають певні сумніви, чи потрібне подвоєння букви н. Як правильно – екстрено чи екстренно? Зʼясуймо це у довідниках.

Словники фіксують написання прикметника «екстрений» з одним «н». Слово походить від латинського extra – поза, крім, понад. Відповідно, екстрена медична допомога, екстрений виклик та екстрено потрібно щось зробити.

Тлумачний словник дає такі визначення цього слова:

невідкладний, терміновий, якого не можна відкласти;

Що там за така екстрена справа?

несподіваний, якого не передбачили;

Мені повинно стати сих грошей на місяць.., якщо не трапиться яких екстрених видатків (Леся Українка);

терміново вжитий, виданий і т. ін.

Екстрений випуск новин.

