Викликаємо екстрену чи екстренну допомогу: як правильно говорити і писати
Коли нам потрібна невідкладна медична допомога, ми викликаємо екстрену службу. Але при написанні цього слова виникають певні сумніви, чи потрібне подвоєння букви н. Як правильно – екстрено чи екстренно? Зʼясуймо це у довідниках.
Словники фіксують написання прикметника «екстрений» з одним «н». Слово походить від латинського extra – поза, крім, понад. Відповідно, екстрена медична допомога, екстрений виклик та екстрено потрібно щось зробити.
Тлумачний словник дає такі визначення цього слова:
- невідкладний, терміновий, якого не можна відкласти;
Що там за така екстрена справа?
- несподіваний, якого не передбачили;
Мені повинно стати сих грошей на місяць.., якщо не трапиться яких екстрених видатків (Леся Українка);
- терміново вжитий, виданий і т. ін.
Екстрений випуск новин.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET пояснював, як правильно писати:
- «поза вчора» чи «позавчора»;
- «аби як» чи «абияк»;
- «упівсили» чи «у пів сили»;
- як замінити «прийти в себе» і «вішати лапшу»;
- як українською сказати «приторний».