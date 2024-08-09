Поліцейські затримали зловмисника під час отримання авансу

Правоохоронці викрили 27-річного колишнього військового, який пообіцяв за 10 тис. доларів оформити знайомій фіктивну інвалідність. Це мало б стати підставою для звільнення її чоловіка з лав ЗСУ, повідомила 9 серпня спецпрокуратура Західного регіону.

За даними слідства, 27-річний підозрюваний запропонував знайомому за гроші вирішити питання щодо оформлення ІІ групи інвалідності для його матері. Так, його батько-військовослужбовець мав би законні підстави для звільнення з лав ЗСУ.

«Для реалізації плану ексвійськовий мав вплинути на членів медико-соціальної експертної комісії однієї із лікарень. Свої послуги він оцінив у 10 тис. доларів», – зазначають у прокуратурі.

Слідчі викрили зловмисника під час отримання 3 тис. доларів авансу.

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України), йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.