Електричні підлоги бувають кабельні та плівкові

Електрична тепла підлога – ефективне рішення обігріву приміщення. Нагрів повітря рівномірний, без осушення, бо елементи не нагріваються занадто і до них немає прямого доступу повітря. Бувають кабельні та плівкові електричні теплі підлоги, обидві мають свої переваги та недоліки. Про них детальніше розповідає DS Electronics.

Кабельна тепла підлога: переваги та недоліки

Основою кабельного підігріву підлоги є гріючий кабель. Це одно- або двожильний нагрівальний елемент, який має складне облаштування ізоляції та екранування.

Особливості монтажу та експлуатації:

1. Необхідність встановлення в стяжку. Монтаж нагрівальних елементів відбувається на етапі чорнових робіт у стяжку товщиною 3-5 см, що призводить до підняття рівня підлоги, а це не завжди зручно та можливо.

2. Вологостійкість. Завдяки надійній ізоляції кабелю, а також прихованому монтажу в стяжку, такі підлоги можна використовувати в приміщеннях із підвищеною вологістю.

3. Універсальність. Прихований монтаж дозволяє використовувати на поверхні підлоги будь-які покриття. Для кращої теплопередачі рекомендується використовувати плитку або керамограніт.

4. Інерційність. Для обігріву приміщення потрібен час на прогрівання і стяжки, і покриття. Також потрібен час на охолодження.

5. Довговічність. За умов правильного вкладання та експлуатації кабельний підігрів може працювати до 25 років.

6. Низька ремонтопридатність. У разі виходу з ладу нагрівального елемента потрібно буде зняти підлогове покриття та повністю замінити гріючий кабель.

Цей вид обігріву є універсальним рішенням для різних приміщень та під різні підлогові покриття. Проте, необхідність встановлення кабелю в стяжку доволі трудомісткий та довгий процес.

Плівкова (інфрачервона) тепла підлога: плюси та мінуси

Інфрачервона тепла підлога монтується на основі плівкових нагрівачів з ІЧ-елементами. Обігрів відбувається завдяки ІЧ-випромінюванню, яке нагріває не повітря, а поверхні в приміщенні.

Особливості інфрачервоної підлоги:

1. Простота монтажу. Вкладання нагрівальної плівки відбувається безпосередньо під підлогове покриття. Монтаж відбувається шляхом з’єднання між собою декількох полотнищ плівки та підключення їх до терморегулятора. Таку підлогу можна вкласти за кілька годин.

2. Сухе вкладання. Завдяки тому, що нагрівальні елементи монтуються під підлогове покриття, немає необхідності проводити додаткові ремонтні роботи. Монтаж відбувається чисто, без бруду та пилу.

3. Низька інерційність. Нагрівання поверхонь у приміщенні починається відразу після ввімкнення системи. Після відключення не потрібен час на охолодження, бо нагрівальні елементи не нагріваються.

4. Низька вологостійкість. Вкладання інфрачервоних теплих підлог під підлогове покриття не дозволяє ізолювати всі контакти від вологи. Тому їх не рекомендується використовувати в приміщеннях із підвищеною вологістю.

Не можна однозначно стверджувати, який із видів теплих підлог кращий, адже багато вирішують умови, у яких вони будуть експлуатуватися. Дотримуйтеся умов, а також правил монтажу та експлуатації нагрівальних елементів, і тоді тепла підлога прослужить вам довгі роки.

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