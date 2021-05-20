Доктор Майкл Штайнер, член виконавчого комітету з досліджень і розробок Porsche AG, перед двома замаскованими прототипами повністю електричного Macan

Німці розповіли про старт дорожніх випробувань електричної моделі Porsche Macan, чий ринковий запуск намічений на 2023 рік (а не 2021-й або 2022-й, як прогнозувалось раніше). Після перших перевірок на випробувальному полігоні в Центрі розробок Porsche в Вайссахе пара «фізичних прототипів» вперше відправлена за межі території фірми, повідомляють у Porsche.

До моменту виходу на ринок нового Макана його прототипи намотають близько трьох мільйонів кілометрів по всьому світу в різних умовах, повідомляє компанія.

Слово «фізичний» в Porsche використовують не випадково: паралельно створено понад 20 цифрових моделей Макана, на яких інженери відточують аеродинаміку, акустику, ергономіку і новий віртуальний кокпіт, управління енергоспоживанням, контроль за температурним режимом батареї, моторів і бортового зарядного пристрою.

Відомості, отримані на цифрових моделях і макетах, дозволяють коригувати параметри фізичних прототипів. І навпаки: дані з дорожніх тестів допомагають вносити корективи в цифрові моделі.

Новий Macan (де-факто покоління номер два, хоча виробник вважає його третім) побудований на платформі Premium Platform Electric (PPE), розробленої спільно з Audi. «Візок» буде дуже універсальним, що дозволяє створювати як звичайні легковики (седани і ліфтбек), так і кросовери з заднім і повним приводом. А випускати електричний паркетник буде той же завод в Лейпцигу, що виробляє нинішні звичайні Macan.

Концепт Audi A6 e-tron

Поки нам відомий лише один автомобіль на платформі PPE – концепт Audi A6 e-tron, що є предвісником сімейства Audi A6 шостого покоління. У нього батарея на 100 кВт/год і два електромотори (по одному спереду і ззаду) з сумарною віддачею в 350 кВт (476 к.с.) і 800 н.м. передня підвіска в Audi п'ятиважільна, а задня – багатоважільна

Разом з тим, вже в цьому році компанія представить наступника нинішньої моделі Macan з традиційною силовою установкою. Про нього німці особливо не розповідають. Він ще кілька років буде жити в каталозі бренду паралельно з чисто електричним побратимом. Машину чекає не просто технічний апдейт, а помітний рестайлінг, після якого бензиновий Macan зовні виявиться виконаний в одному стилі з прийдешнім електричним.