Porsche 964 Carrera RS 1991 року виглядає так, немов ще вчора стояв в автосалоні

Те, що ви бачите на фото, – Porsche 964 Carrera RS в абсолютно новому стані, попри дату народження у 1991 році, повідомляє Carcoops.

Одометр показує лише 164 км, що робить його, можливо, найкраще збереженим 964 Carrera RS на планеті.

Porsche 964 Carrera RS зберігся у первозданному стані – ніякого тюнінгу. Фото collectingcars.com

Даний екземпляр входить в «Колекцію Леонарда» та зараз продається на аукціоні Collecting Cars. Найвища ставка для цього Guards Red Carrera RS на момент написання статті становить близько 286 тис. доларів. Звісно, вона може значно зрости, адже такий автомобіль має величезну цінність.

Зараз лот аукціону супроводжується усією оригінальною літературою, включаючи довідник, гарантію, сервісну книжку, а також сертифікат автентичності. Крім того, у 2017 році компанія Porsche Zentrum Münster провела повну перевірку глибини фарби, надавши докази того, що фарба Guards Red повністю оригінальна.

Фарбу перевіряли на автентичність в Porsche Zentrum Münster. Фото collectingcars.com

Салон аналогічним чином представлений у «новому» стані, включаючи стандартні сидіння Recaro з фіксованою спинкою, оброблені чорною шкірою з вкрапленнями темно-сірої, перлинно-сірої та світло-сірої шкіри.

Перший сервіс автомобіль пройшов у серпні 2017 року в Porsche Zentrum Münster, включаючи заміну моторної оливи та фільтра, гальмівної рідини, нового акумулятора та нового паливного насоса.

911 Carrera RS є одним з найбільш затребуваних класичних спортивних автомобілів в умовах сучасного ринку, пропонуючи набагато гостріший досвід водіння, ніж Carrera 2. Насправді Porsche пішов на певні витрати, надавши цій версії алюмінієвий капот, тонше скло та колеса з магнієвого сплаву, щоб зробити його на 130 кг легшим, ніж початковий 964.

Всі деталі колекційного Porsche 964 Carrera RS виглядають наче нові. Фото collectingcars.com

Потужність йде від модернізованого 3,6-літрового шестициліндрового опозитного мотора, який має збалансовані внутрішні елементи та легкий маховик. Цей двигун видає 260 к. с., що на 10 к. с. більше, ніж стандартна Carrera, і поєднується з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач G50. Тоді Porsche стверджував, що цей автомобіль зробить спринт 0-100 км / год за 5,1 секунди, на півсекунди швидше, ніж Carrera 2.

Ціни на добре збережені зразки 964 Carrera RS постійно ростуть, і ця фактично нова модель 1991 року випуску лише встановить ще вищу цінову планку.