Щоб наступний Porsche Cayenne 2022 не впізнали, його одягнули у спеціальні чохли

Як і минулі версії, наступний Cayenne створений на одній платформі з Lamborghini Urus та Bentley Bentayga.

Головні відмінності від нинішнього покоління – тонші фари та інша форма переднього бампера, повідомляє Motor1. Такі зміни зроблять новий Cayenne більш «гострим», агресивним та брутальним.

А от на задній частині автомобіля «одягнуто» багато камуфляжу. Це може стати натяком на більш фундаментальні зміни.

На жаль, шпигунські знімки не розкривають жодних деталей про інтер’єр. Очікується, що Cayenne отримає нову центральну консоль та інший важіль коробки передач – як у Porsche 911. Існує також невелика ймовірність того, що новий позашляховик отримає деякі деталі від фейсліфтінгової Panamera.

Подейкують, що більша частина процесу тестування нової моделі проводилася у віртуальній реальності. Незважаючи на це, дебют Cayenne 2022 має статися до кінця цього року.

Фото: Motor1

Porsche Cayenne – перший кросовер марки, продажі розпочались у 2002 році. Зараз доступна модель третього покоління, яка вперше побачила світ у 2017 році. Вартість нового Porsche Cayenne в Україні – від 2,5 млн гривень.