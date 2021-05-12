Mercedes-Benz 300TD у кузові W123

Американський інтернет-аукціон Bring a trailer виставив на продаж унікальний дизельний Mercedes-Benz 300TD у кузові W123. Він був виготовлений у 1979 році та пройшов 782 тисяч миль (1 256 тисяч км). Незважаючи на вік та пробіг, виглядає авто достойно.

Востаннє раритет змінив власника у 2006 році, який наїздив на ньому 240 тисяч км. Темно-вишневий кузов кілька разів ремонтували – зокрема, видно, що одна з дверцят трохи іншого кольору. Під капотом – 3,0-літровий дизельний рядний п'ятициліндровий двигун, який працює в парі з чотиришвидкісною автоматичною коробкою передач. На момент виходу з заводу дизельний двигун OM617 розвивав 77 кінських сил.

Серед опцій – рейлінги на даху, тоновані вікна, електросклопідйомники, люк на даху, автоматичний клімат-контроль та стереосистема Alpine CD. Підвіска останній раз обслуговувалася п'ять років тому.

У цьому Mercedes-Benz 300TD працює майже все, окрім кондиціонера (треба заправити) та висувної антени – мабуть, треба змастити. Салон також виглядає дуже непогано збереженим. Через раз працює і круїз-контроль.

Натомість без проблем можна користуватись електросклопідйомниками, центральним замком та програвачем компакт-дисків Alpine.

Аукціон завершать через три дні – 14 травня 2021 року.