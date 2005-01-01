Еліна Світоліна обіграла Марту Костюк і вийшла до четвертого кола Australian Open

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 07:572560

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Еліна Світоліна обіграла Марту Костюк і вийшла до четвертого кола Australian Open
фото Reuters
Світоліна перемогла Костюк в українському дербі на Australian Open

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна перемогла свою 15-річну співвітчизницю Марту Костюк у третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії-2018 з тенісу. Українське дербі, яке проходило на головному корті Australian Open - Rod Laver Arena - завершилося з рахунком 6:2, 6:2 на користь 23-річної Світоліної, повідомляє iSport.

Матч тривав рівно годину. В активі Еліни 5 ейсів, на рахунку Марти 9 подвійних помилок. У четвертому раунді першого в сезоні турніру серії Великого шлема Світоліна розіграє путівку до чвертьфіналу з 130-ю «ракеткою» світу - чешкою Денісою Аллертовою, яка раніше з рахунком 6:1, 6:4 переграла Магду Лінетт з Польщі (№74).

Нагадаємо, на турнірі Еліна Світоліна покращила своє досягнення на Australian Open, де раніше далі третього кола не доходила. Марта Костюк стала наймолодшою 15-річною тенісисткою, якій вдалося пройти до третього кола на Відкритому чемпіонату Австралії.

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