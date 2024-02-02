Володарка «Золотого глобуса» Емі Адамс зіграє у фільмі за бестселером Кадзуо Ісігуро

Володарка «Золотого глобуса» Емі Адамс («Влада», «Афера по-американськи», «Великі очі») та Дженна Ортега («Венсдей») зіграють в екранізації роману «Клара та Сонце». Режисером стане Тайка Вайтіті («Крілик Джоджо», «Наступний гол – переможний»), повідомляє Deadline.

Бестселер Кадзуо Ісігуро «Клара і Сонце» розповідає про «штучного друга» Клару (Ортега), яка була створена, щоб допомогти самотнім людям. Андроїда купує мати (Адамс) для дочки-підлітка Джозі. Дівчинка в захваті від свого робота-друга, але в той же час страждає від загадкової хвороби. Це історія про те, як Клара намагається врятувати Джозі та допомогти тим, хто її любить.

Роман, написаний у жанрі фантастичної антиутопії, побачив світ у березні 2021 року, увійшовши до різних списків бестселерів.

Зйомки мають розпочатися найближчими тижнями відразу після того, як будуть залагоджені усі формальності.