В оригінальному фільмі головну роль зіграв Мадс Міккельсон

Кріс Рок, американський актор, сценарист, продюсер, режисер, зніме англомовний римейк фільму Томаса Вінтенберга «Ще по одній». Про акторський склад поки що нічого не відомо, повідомляє Deadline.



Оригінальна картина, знята у Данії у 2020 році, отримала «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм », а також премію BAFTA. Фільм мали представити на Каннському фестивалі, який скасували через ковід.



Фільм розповідає про чотирьох шкільних вчителів. Кожен з них у свій спосіб переживають кризу середнього віку. Вони вирішують перевірити теорію, за якою людині від народження бракує певної кількості проміле у крові. Тож друзі починають підтримувати постійний рівень алкоголю у крові. Наслідки передбачувані.



Виробництвом римейку займається низка компаній, включаючи створену Леонардо Ді Капріо продюсерську фірму Appian Way. Це посприяло чуткам, що головну роль може виконати сам Ді Капріо. Нагадаємо, в оригінальному фільмі головну роль зіграв Мадс Міккельсон.



На цей час робота над фільмом перебуває на етапі написання сценарію. Чорновий варіант уже готовий. Його написав Стюарт Блумберг. Наразі ведуться пошуки нового сценариста, який працюватиме у тандемі з Роком.



Останнім часом Рок зробив режисуру своїм пріоритетом. Найближчим часом він збирається на базі студії Universal зняти байопік про Мартіна Лютера Кінга. Рок дебютував як постановник у 2003 році, коли вийшла його комедія «Глава держави». Також він зняв такі фільми, як «Здається, я люблю свою дружину» (2007) та «П'ятірка лідерів» (2014).