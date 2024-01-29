Фільм має вийти у березні 2024 року

Вийшов трейлер бойовика «Придорожній заклад» (Road House) з Джейком Джилленхолом у головній ролі. Фільм є римейком знаменитого фільму 1989 року з Патріком Свуейзі у головній ролі.

Елвуд Далтон колись успішно бився на спортивних аренах у боях без правил. Він зумів здобути багато перемог, але одного разу припустився серйозного порушення спортивних законів. Підсумком стало усунення бійця від участі в поєдинках та закінчення спортивної кар'єри. Далтон залишився без заробітку. Якось господиня невеликого ресторанчика у Флорида-Кіс запропонувала Далтону роботу в її закладі вибивалою. Чоловікові доведеться наводити там порядок.

Незабаром Далтон стикається зі справжніми бандитами, які бажають ліквідувати кафешку, а на її місці звести шикарний готель. Колишньому спортсмену доведеться рятувати не лише заклад, а й своє життя.

Крім Джейка Джилленхола («Донні Дарко», «Горбата гора») у фільмі зіграли Даніела Мелшіор («Загін самогубців: Місія навиліт»), Біллі Магнуссен («Гра на пониження») та боєць UFC Конор Макгрегор. Він зіграє персонажа, з яким головному герою доведеться вступити в бій.

Прем’єра фільму запланована на 21 березня 2024 року.