Події розгортаються через 25 років після смерті Максимуса

Завершились зйомки фільму «Гладіатор 2». Про це стало відомо з Instagram актора Пола Мескала, котрий виконує у сиквелі головну роль, повідомляє Kinowar.

Нагадаємо, що над продовженням працює режисер оригінального «Гладіатора» Рідлі Скотт. Події розгортаються через 25 років після смерті Максимуса (Рассел Кроу) навколо Луція (Мескал), небожа імператора Коммода (Хоакін Фенікс) і сина Луцілли (Конні Нільсен). Тепер Луцій, як і колись давно Максимус, змушений битися і виживати на арені гладіаторських боїв.

У сиквелі, окрім Паскаля, також знялися Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Баррі Кеоган, а Джимон Гонсу повторив роль Джуби. Влітку зйомки призупинилися через страйк акторів, та восени поновилися. Реліз заплановано на 22 листопада 2024 року.

Нагадаємо також, що оригінальний фільм «Гладіатор» мав великий успіх та отримав чимало нагород, зокрема кілька «Оскарів». Проте уже зараз критики висловлюють сумніви, що сиквелу вдасться повторити цей успіх.