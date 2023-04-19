Перша масштабна бізнес-подія року – Dream Business Forum.

Відпочинковий комплекс Emily Resort, Core Business Club та івент-агенція Global Events запрошують усіх, хто щодня працює на розвиток та процвітання країни, докладає неймовірних зусиль до відбудови та зберігає віру у світле майбутнє, на масштабну бізнес-подію – Dream Business Forum.

Dream Business Forum – це ділова зустріч бізнесменів, інвесторів, підприємців, а також дотичних до сфер підприємницької діяльності людей для ефективної комунікації, обміну ідеями, думками у сфері бізнесової та підприємницької активності під час війни, диверсифікації ринків і незламності у підтримці економіки та ЗСУ українськими суб'єктами господарювання.

Наймасштабніша бізнес-подія року відбуватиметься у форматі конференції в найсучаснішому івент-холі країни – Emily Event Hall. Мотиваційні спікери, конструктивні дискусії інвесторів, підприємців і бізнесменів, виставка стартапів та неформальний нетворкінг доповнить розважальна програма преміум-рівня.

Для участі доступні категорії квитків:

BUSINESS 2900 UAH

участь у заходах форуму протягом двох днів (main hall – розміщення у рядах 12-23);

каво-паузи протягом двох днів (main hall);

доступ до експозони форуму;

доступ до відвідування Unbroken Party (інтеграційний захід).

PREMIUM 4900 UAH

участь у заходах форуму протягом двох днів (main hall – розміщення у рядах 5-11);

каво-паузи та обіди протягом двох днів (main hall);

доступ до експозони форуму;

участь у BIG AFTERPARTY (main hall);

доступ до відвідування Unbroken Party (інтеграційний захід).

GOLD 7900 UAH

участь в усіх заходах форуму протягом двох днів (main hall – golden row – розміщення у рядах 1 та 2, комфортні крісла та столи);

доступ до Speaker lounge (Panorama Lounge);

участь в ексклюзивному обіді зі спікерами та учасниками категорії GOLD протягом двох днів (conference lounge);

доступ до експозони форуму;

доступ до закритого івенту наприкінці форуму разом зі спікерами та спеціальними гостями (secret place)

участь у BIG AFTERPARTY (main hall);

доступ до відвідування Unbroken Party (інтеграційний захід).

Дата та час: 12-13 травня 2023 (п’ятниця-субота)

Локація: Emily Event Hall, комплекс Emily Resort (Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б)

Детальна інформація на сайті Dream Business Forum.

Квитки: gastroli.ua